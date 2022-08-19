Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте: Кейн — это один из лучших нападающих, с которыми я работал

 
19 Августа 2022 • 20:36 Комментировать
Тоттенхэм
...
Вулверхэмптон
1.40 4.80 7.90
Через 16 ч. 19 мин.

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил игру нападающего команды Гарри Кейна.

Конте сказал Football London, что Кейн является одним из лучших нападающих, с которыми доводилось работать, у него большой талант. Это игрок «девятка», но по ходу матча он может сыграть и «десятку», нравится в нем желание постоянно работать и быть примером для своих напарников, добавил тренер.

В текущем сезоне 29-летний форвард принял участие в двух матчах Английской премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом.

«Тоттенхэм» на старте сезона одержал одну победу и сыграл вничью, в третьем туре «шпоры» примут «Вулверхэмптон».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ ВУЛВЕРХЭМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
20.08  14:30 Тоттенхэм ... Вулверхэмптон 1.40 4.80 7.90
20.08  17:00 Эвертон ... Ноттингем Форест 1.93 3.50 4.15
20.08  17:00 Лестер ... Саутгемптон 1.83 4.00 4.00
20.08  17:00 Кристал Пэлас ... Астон Вилла 2.50 3.20 3.00
20.08  17:00 Фулхэм ... Брентфорд 2.45 3.45 2.85
20.08  19:30 Борнмут ... Арсенал 7.70 4.70 1.42
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Августа
21:50 · Англия. Премьер-лига
Переход Маркоса Алонсо в «Барселону» находится на грани срыва
21:31 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Манчестер Юнайтед» близок к переходу в «Марсель»
21:23 · Англия. Премьер-лига
ПСВ не продаст Гакпо в «МЮ» до решающего матча за путёвку в групповой этап Лиги чемпионов
20:49 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Сочувствую болельщикам «Манчестер Юнайтед»
20:45 · Англия. Премьер-лига
Тотти включил Салаха в топ-10 лучших игроков мира
20:40 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва не против перейти в «ПСЖ» 1
20:36 · Англия. Премьер-лига
Конте: Кейн — это один из лучших нападающих, с которыми я работал
20:29 · Англия. Премьер-лига
Роналдиньо: «Жезус – один из лучших в европейском футболе»
20:20 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил «Барселоне» 18 млн евро и своего игрока в обмен на Обамеянга
19:32 · Англия. Премьер-лига
​Тухелю понравились мемы о его стычке с Конте
19:23 · Англия. Премьер-лига
​Уэлбек продлил контракт с «Брайтоном» официально
18:35 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» нашёл замену Каземиро в топ-клубе АПЛ 1 слухи
18:25 · Англия. Премьер-лига
Тухель сообщил, сколько Канте пропустит из-за травмы
18:09 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг вступился за Глейзеров 2
17:53 · Англия. Премьер-лига
​Холанн усыпал комплиментами Гвардиолу
Все новости
Рекомендуем