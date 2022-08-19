Конте: Кейн — это один из лучших нападающих, с которыми я работал

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил игру нападающего команды Гарри Кейна.

Конте сказал Football London, что Кейн является одним из лучших нападающих, с которыми доводилось работать, у него большой талант. Это игрок «девятка», но по ходу матча он может сыграть и «десятку», нравится в нем желание постоянно работать и быть примером для своих напарников, добавил тренер.

В текущем сезоне 29-летний форвард принял участие в двух матчах Английской премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом.

«Тоттенхэм» на старте сезона одержал одну победу и сыграл вничью, в третьем туре «шпоры» примут «Вулверхэмптон».