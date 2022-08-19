Конте: Игроки должны уничтожать соперника в спортивном плане

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте считает, что всегда нужно думать только о победе.

Конте сказал Mirror, что игроки должны чувствовать кровь своего соперника и уничтожать его в спортивном плане, футболистам постоянно доносится эта мысль, команда продвинулась вперед, но этого еще недостаточно.

Специалист добавил, что для соперника всегда нужно быть противным, необходимо думать только о победе, это очень важный момент, ведь ничья — это почти как поражение.

На старте нового сезона Английской премьер-лиги «шпоры» одержали победу над «Саутгемптоном» (4:1) и сыграли вничью с «Челси» (2:2). В третьем туре подопечные Конте примут «Вулверхэмптон».