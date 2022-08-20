Фернандеш остался недоволен переходом Нунеса в «Вулверхэмптон»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о переходе своего партнёра по сборной Португалии Матеуса Нунеса из лиссабонского «Спортинга» в «Вулверхэмптон».

«Я уже сказал ему, что он должен был перейти в «Юнайтед», а не в «Вулверхэмптон». Премьер-лига создана для Матеуса», — заявил Фернандеш.

Ранее сообщалось, что трансфер 23-летнего полузащитника обошёлся «волкам» примерно в 50 миллионов евро, а сам португалец заключил с английским клубом пятилетнее соглашение.

В минувшем сезоне Нунес провёл в составе «Спортинга» 50 матчей, забив четыре гола и отдав столько же результативных передач.