«Барселона» готова разорвать с Депаем контракт, но сперва игроку нужно согласовать личные условия с «Ювентусом»

Каталонская «Барселона» будет готова расстаться со своим нападающим Мемфисом Депаем, разорвав с ним контракт. По информации от журналиста Фабрицио Романо, теперь нидерландцу нужно согласовать личные условия с туринским «Ювентусом».

Источник отмечает, что нидерландец пока не согласовал со «старой синьорой» зарплату и многие другие детали контракта. Сообщается, что уход Депая может помочь решить проблему с регистрацией Жюля Кунде.

Напомним, что Депай перешёл в «Барселону» год назад из «Лиона» по инициативе бывшего наставника «сине-гранатовых» Рональда Кумана. В прошлом сезоне нидерландец стал вторым бомбардиром клуба после Обамеянга.