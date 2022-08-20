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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» готова разорвать с Депаем контракт, но сперва игроку нужно согласовать личные условия с «Ювентусом»

 
20 Августа 2022 • 15:11 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
3.30 3.60 2.15
21.08 23:00

Каталонская «Барселона» будет готова расстаться со своим нападающим Мемфисом Депаем, разорвав с ним контракт. По информации от журналиста Фабрицио Романо, теперь нидерландцу нужно согласовать личные условия с туринским «Ювентусом».

Источник отмечает, что нидерландец пока не согласовал со «старой синьорой» зарплату и многие другие детали контракта. Сообщается, что уход Депая может помочь решить проблему с регистрацией Жюля Кунде.

Напомним, что Депай перешёл в «Барселону» год назад из «Лиона» по инициативе бывшего наставника «сине-гранатовых» Рональда Кумана. В прошлом сезоне нидерландец стал вторым бомбардиром клуба после Обамеянга.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
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