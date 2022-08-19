Каррера назвал фаворита Серии А

Экс-наставник «Спартака» и бывший игрок «Ювентуса» Массимо Каррера поделился мыслями о главных претендентах на Скудетто.

«Думаю, «Интер» по-прежнему на шаг опережает всех конкурентов, учитывая силу команды, – рассказывает Каррера в интервью TuttoJuve. Но не стоит забывать и о «Милане», который сохранил боевой состав. «Ювентус» тоже станет более конкурентоспособным, когда восстановятся Погба и Кьеза», – заявил 58-летний тренер.

Победителем прошедшего розыгрыша Серии А стал «Милан», опередивший «Интер» на два очка. Третье место осталось за «Наполи», а «Ювентус» финишировал четвёртым.