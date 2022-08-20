«Интер» прошёлся катком по «Специи»

Если в первом туре Серии А «Интер» вымучил победу над «Лечче» (2:1), то уже сегодня в превосходстве экс-чемпиона над «Специей» не было никаких вопросов. «Нерадзурри» нанесли почти два десятка ударов против одного у соперника. Ромелу Лукаку сбросил мяч на Лаутаро Мартинеса, который с лета переправил его в сетку. Бельгиец мог и сам отличиться, но головой с линии вратарской пробил в каркас ворот. Лукаку поучаствовал и во втором голе, у него выбили мяч на Хакана Чалханоглу, который тут же удвоил счет. В концовке Эдин Джеко оказался сам перед голкипером, успешно пошел в обыгрыш и оставил мяч Хоакину Корреа - 3:0.
«Интер» с 6 очками вышел в единоличные лидеры.
Протокол игры
|(1:0) Мартинес Лаутаро35'
|(2:0) Чалханоглу Хакан52'
|(3:0) Корреа Хоакин82'
Ханданович Самир•Шкриньяр Милан•Де Врей Стефан•Бастони Алессандро•Дюмфрис Дензел•Димарко Федерико68' (Госенс Робин (68') •Барелла Николо•Брозович Марсело84' (Аслани Кристьян (84') •Чалханоглу Хакан75' (Гальярдини Роберто (75') •Лукаку Ромелу68' (Джеко Эдин (68') •Мартинес Лаутаро75' (Корреа Хоакин (75')
Дронговски Бартломей•Кальдара Маттиа67' (Христов Петко (67') •Кивёр Якуб•Николау Димитрис•Гьяси Эммануэль•Реца Аркадиуш•Бурабия Мехди•Сала Якопо67' (Стрелец Давид (67') •Бастони Симоне80' (Коваленко Виктор (80') •Агудело Кевин•Нзола М'Бала
20 августа. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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