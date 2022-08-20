«Интер» прошёлся катком по «Специи»

Если в первом туре Серии А «Интер» вымучил победу над «Лечче» (2:1), то уже сегодня в превосходстве экс-чемпиона над «Специей» не было никаких вопросов. «Нерадзурри» нанесли почти два десятка ударов против одного у соперника. Ромелу Лукаку сбросил мяч на Лаутаро Мартинеса, который с лета переправил его в сетку. Бельгиец мог и сам отличиться, но головой с линии вратарской пробил в каркас ворот. Лукаку поучаствовал и во втором голе, у него выбили мяч на Хакана Чалханоглу, который тут же удвоил счет. В концовке Эдин Джеко оказался сам перед голкипером, успешно пошел в обыгрыш и оставил мяч Хоакину Корреа - 3:0.

«Интер» с 6 очками вышел в единоличные лидеры.

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