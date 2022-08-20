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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» прошёлся катком по «Специи»

 
20 Августа 2022 • 23:36 Комментировать
Интер Милан
3:0
Специя
окончен

Если в первом туре Серии А «Интер» вымучил победу над «Лечче» (2:1), то уже сегодня в превосходстве экс-чемпиона над «Специей» не было никаких вопросов. «Нерадзурри» нанесли почти два десятка ударов против одного у соперника. Ромелу Лукаку сбросил мяч на Лаутаро Мартинеса, который с лета переправил его в сетку. Бельгиец мог и сам отличиться, но головой с линии вратарской пробил в каркас ворот. Лукаку поучаствовал и во втором голе, у него выбили мяч на Хакана Чалханоглу, который тут же удвоил счет. В концовке Эдин Джеко оказался сам перед голкипером, успешно пошел в обыгрыш и оставил мяч Хоакину Корреа - 3:0.

«Интер» с 6 очками вышел в единоличные лидеры.

Протокол игры  
Интер Милан3:0Специя
(1:0) Мартинес Лаутаро35'  
(2:0) Чалханоглу Хакан52'  
(3:0) Корреа Хоакин82'  
Ханданович СамирШкриньяр МиланДе Врей СтефанБастони АлессандроДюмфрис ДензелДимарко Федерико 68' (Госенс Робин ( 68') Барелла НиколоБрозович Марсело 84' (Аслани Кристьян ( 84') Чалханоглу Хакан 75' (Гальярдини Роберто ( 75') Лукаку Ромелу 68' (Джеко Эдин ( 68') Мартинес Лаутаро 75' (Корреа Хоакин ( 75')
Запасные: Белланова РаульКордац АлексДармиан МаттеоД'Амброзио ДанилоАгум ЛюсьенОнана Андре
Дронговски БартломейКальдара Маттиа 67' (Христов Петко ( 67') Кивёр ЯкубНиколау ДимитрисГьяси ЭммануэльРеца АркадиушБурабия МехдиСала Якопо 67' (Стрелец Давид ( 67') Бастони Симоне 80' (Коваленко Виктор ( 80') Агудело КевинНзола М'Бала
Запасные: Зовко ПетарБертола НиколоEmil HolmЗут ЙерунСанка ЛеандруМальдини ДаниэльЭллертссон Микаэль-ЭгильЭкдаль АльбинПодгоряну СуфКапрадосси Элио
20 августа. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

Видео

1:0. Гол Лаутаро Мартинеса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Лаутаро Мартинеса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Лукаку попадает в перекладину (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Лукаку попадает в перекладину (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Хакана Чалханоглу (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Хакана Чалханоглу (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:0. Гол Хоакина Корреа (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:0. Гол Хоакина Корреа (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Специя
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окончен Удинезе 0:0 Салернитана 1.75 3.90 4.70
окончен Торино 0:0 Лацио 3.00 3.45 2.35
окончен Интер Милан 3:0 Специя 1.17 7.60 16.00
окончен Сассуоло 1:0 Лечче 1.77 4.05 4.20
21.08  19:30 Эмполи ... Фиорентина 3.75 3.85 1.90
21.08  19:30 Наполи ... Монца 1.38 4.90 7.90
21.08  21:45 Болонья ... Верона 2.18 3.45 3.30
21.08  21:45 Аталанта ... Милан 2.80 3.50 2.45
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20 Августа
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