Вьери: «Интер» - самый сильный клуб чемпионата»

Бывший нападающий миланского «Интера» Кристиан Вьери считает, что у «Интера» - лучшее нападение в чемпионате, да и вообще, лучший состав в Серии А. Но Вьери указал и на грубую ошибку руководства миланского гранда.

- Они не взяли Бремера, это большая ошибка. Это лучший защитник Европы. Его надо было брать не раздумывая. А так, «Интер», на мой взгляд, самая сильная команда чемпионата, у нее четыре невероятных нападающих, - цитирует Вьери fcinter1908.it.

Во втором туре итальянского чемпионата миланский клуб примет дома «Специю». В прошлом сезоне «Интер» занял второе место в турнирной таблице Серии А, уступив два очка «Милану».