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Чемпионат Италии. Серия А

Вьери: «Интер» - самый сильный клуб чемпионата»

 
17 Августа 2022 • 22:29 Комментировать
Интер Милан
...
Специя
1.19 7.00 14.00
20.08 21:45

Бывший нападающий миланского «Интера» Кристиан Вьери считает, что у «Интера» - лучшее нападение в чемпионате, да и вообще, лучший состав в Серии А. Но Вьери указал и на грубую ошибку руководства миланского гранда.

- Они не взяли Бремера, это большая ошибка. Это лучший защитник Европы. Его надо было брать не раздумывая. А так, «Интер», на мой взгляд, самая сильная команда чемпионата, у нее четыре невероятных нападающих, - цитирует Вьери fcinter1908.it.

Во втором туре итальянского чемпионата миланский клуб примет дома «Специю». В прошлом сезоне «Интер» занял второе место в турнирной таблице Серии А, уступив два очка «Милану». 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Кристиан Вьери
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ИНТЕР МИЛАН СПЕЦИЯ
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