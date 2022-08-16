Касадеи согласовал условия контракта с «Челси»

Полузащитник миланского «Интера» Чезаре Касадеи договорился с лондонским «Челси» об условиях личного контракта. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, футболист принял решение присоединиться именно к «синим», и теперь ждёт, когда клубы договорятся между собой о сумме компенсации.

Сделка должна обойтись «пенсионерам» в 15 миллионов евро. Ранее в гонке участвовали «Сассуоло» и «Ницца», но этим клубам не удалось договориться о трансфере.

Сам Касадеи так и не успел дебютировать за «Интер» в официальный матчах. Пока неизвестно, какие на него планы строит «Челси». Вполне возможно, что сразу после перехода игрок отправится в аренду.