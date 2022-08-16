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Касадеи согласовал условия контракта с «Челси»

 
16 Августа 2022 • 09:22 Комментировать
Интер Милан
...
Специя
1.19 7.00 14.00
20.08 21:45
Полузащитник миланского «Интера» Чезаре Касадеи договорился с лондонским «Челси» об условиях личного контракта. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, футболист принял решение присоединиться именно к «синим», и теперь ждёт, когда клубы договорятся между собой о сумме компенсации.

Сделка должна обойтись «пенсионерам» в 15 миллионов евро. Ранее в гонке участвовали «Сассуоло» и «Ницца», но этим клубам не удалось договориться о трансфере.

Сам Касадеи так и не успел дебютировать за «Интер» в официальный матчах. Пока неизвестно, какие на него планы строит «Челси». Вполне возможно, что сразу после перехода игрок отправится в аренду.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Трансферы футбола - лето 2022 Чезаре Касадеи
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