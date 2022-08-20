Президент «Интера» Чжан вынес вердикт по будущему Шкриньяра

Президент миланского «Интера» Стивен Чжан наконец решил дальнейшую судьбу центрального защитника Милана Шкриньяра. По информации от журналиста Фабрицио Романо, глава клуба решил оставить словака в команде, вопреки интересу со стороны «ПСЖ».

По сведениям от источника, теперь «Интер» начнёт переговоры со Шкриньяром по поводу нового контракта. Клуб был готов расстаться с футболистом этим летом, но «ПСЖ» вовремя не смог удовлетворить финансовые запросы «нерадзурри».

«Интер» хочет продлить контракт со Шкриньяром до лета 2027 года. Словак готов к тому, чтобы пролонгировать своё пребывание на «Джузеппе Меацца».