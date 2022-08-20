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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Интера» Чжан вынес вердикт по будущему Шкриньяра

 
20 Августа 2022 • 11:09 Комментировать
Интер Милан
...
Специя
1.17 7.60 16.00
Через 9 ч. 52 мин.

Президент миланского «Интера» Стивен Чжан наконец решил дальнейшую судьбу центрального защитника Милана Шкриньяра. По информации от журналиста Фабрицио Романо, глава клуба решил оставить словака в команде, вопреки интересу со стороны «ПСЖ».

По сведениям от источника, теперь «Интер» начнёт переговоры со Шкриньяром по поводу нового контракта. Клуб был готов расстаться с футболистом этим летом, но «ПСЖ» вовремя не смог удовлетворить финансовые запросы «нерадзурри».

«Интер» хочет продлить контракт со Шкриньяром до лета 2027 года. Словак готов к тому, чтобы пролонгировать своё пребывание на «Джузеппе Меацца».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр Стивен Чжан Трансферы футбола - лето 2022
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ИНТЕР МИЛАН СПЕЦИЯ
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