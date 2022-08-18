Экс-игрок «Интера» ван дер Мейде: «Если за Кукурелью «Челси» отдал 65 миллионов евро, то Дюмфрис стоит 80»

Бывший футболист миланского «Интера» Энди ван дер Мейде считает, что защитник «нерадзурри» Дензел Дюмфрис стоит 80 миллионов евро.

«Интеру» стоит сказать Дюмфрису, что он нужен для победы в чемпионате. «Если за Кукурелью «Челси» отдал 65 миллионов евро, то Дюмфрис стоит 80. Я надеюсь, что «Интер» попросит не меньше», – цитирует нидерландца La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что сумма трансфера Дюмфриса в данный момент оценивается в размере 35-40 миллионов евро. Дензел принёс победу «Интеру» в первом туре Серии А против «Лечче».

Ранее Дюмфрис выступал за ПСВ, но после успешного Евро-2020 в составе сборной Нидерландов перебрался в «Интер».