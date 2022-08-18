Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок «Интера» ван дер Мейде: «Если за Кукурелью «Челси» отдал 65 миллионов евро, то Дюмфрис стоит 80»

 
18 Августа 2022 • 11:22 Комментировать (1)
Интер Милан
...
Специя
1.19 7.00 15.00
20.08 21:45

Бывший футболист миланского «Интера» Энди ван дер Мейде считает, что защитник «нерадзурри» Дензел Дюмфрис стоит 80 миллионов евро.

«Интеру» стоит сказать Дюмфрису, что он нужен для победы в чемпионате. «Если за Кукурелью «Челси» отдал 65 миллионов евро, то Дюмфрис стоит 80. Я надеюсь, что «Интер» попросит не меньше», – цитирует нидерландца La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что сумма трансфера Дюмфриса в данный момент оценивается в размере 35-40 миллионов евро. Дензел принёс победу «Интеру» в первом туре Серии А против «Лечче».

Ранее Дюмфрис выступал за ПСВ, но после успешного Евро-2020 в составе сборной Нидерландов перебрался в «Интер».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Энди Ван Дер Мейде Дензел Дюмфрис Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН СПЕЦИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
KENIG
18 Августа 2022 в 12:11
Один вопрос , а кому он нужен ?
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Августа
13:07 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» нацелился на полузащитника «Челси»
13:01 · Англия. Премьер-лига
Мелье интересен «МЮ», но француз неприкасаем для «Лидса»
12:00 · Англия. Премьер-лига
Уан-Биссака может вернуться в «Кристал Пэлас», «МЮ» рискует потерять 40 миллионов евро на его трансфере
11:51 · Англия. Премьер-лига
Клюйверт согласовал контракт с лондонским клубом
11:47 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва может стать игроком «Барселоны» в следующем году
11:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит на трансферы ещё 180 миллионов евро
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» близка к продаже Обамеянга в топ-клуб АПЛ
11:22 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Интера» ван дер Мейде: «Если за Кукурелью «Челси» отдал 65 миллионов евро, то Дюмфрис стоит 80» 1
11:20 · Англия. Премьер-лига
Вернер объяснил уход из «Челси»
11:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить звезду Серии А
11:04 · Англия. Премьер-лига
Виллиан согласовал контракт с клубом АПЛ
11:01 · Англия. Премьер-лига
Каземиро попросит «Реал» отпустить его в топ-клуб АПЛ
10:55 · Англия. Премьер-лига
Канселу: «Жена сказала мне, что «Манчестер Сити» – лучшее место для любого футболиста»
10:17 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет убрать из «Манчестер Юнайтед» одного футболиста 1
10:05 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» уже согласен отпустить Фофана
Все новости
Рекомендуем