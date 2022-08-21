Симоне Индзаги: «Хотим забить больше, чем в прошлом году»

Забив два мяча в матче первого тура, миланский «Интер» провел еще три уже во втором туре - против «Специи». Наставник миланского клуба Симоне Индзаги доволен выступлением подопечных и заявил, что «Интер» должен забить больше голов, чем в прошлом сезоне. Тогда команда забила 84 гола в 38 матчах - примерно 2,16 гола за матч.

- Надеюсь, что мы забьем больше, чем в прошлом году, будем стремиться к этому. Хотя у нас и в прошлом году была лучшая атака. Выступление было хорошим. Мы были сконцентрированы на матче, хотя в первые двадцать минут они чуть тушевались. Но после гола Лаутаро все пошло на лад, - цитирует Индзаги La Gazzetta Dello Sport.