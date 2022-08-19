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Источник: Казадеи перешёл из «Интера» в «Челси» слухи

 
19 Августа 2022 • 14:07 Комментировать
Интер Милан
...
Специя
1.18 7.30 15.00
20.08 21:45

Полузащитник «Интера» Чезаре Казадеи стал игроком «Челси». Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Ранее сообщалось, что трансфер 19-летнего футболиста обойдется миланскому клубу в 15 миллионов евро + 5 млн в виде бонусов, а трудовой договор игрока будет рассчитан на шесть лет.

Помимо «Челси», за Казадеи вели борьбу «Ницца» и «Сассуоло», итальянец считается одним из самых перспективных игроков на родине. Он принял участие в 12 матчах за свою национальную сборную до 19 лет, в которых отметился тремя забитыми мячами. Портал transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в один млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Джанлука Ди Марцио Трансферы футбола - лето 2022 Чезаре Казадеи
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