Полузащитник «Интера» Чезаре Казадеи стал игроком «Челси». Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Ранее сообщалось, что трансфер 19-летнего футболиста обойдется миланскому клубу в 15 миллионов евро + 5 млн в виде бонусов, а трудовой договор игрока будет рассчитан на шесть лет.

Помимо «Челси», за Казадеи вели борьбу «Ницца» и «Сассуоло», итальянец считается одним из самых перспективных игроков на родине. Он принял участие в 12 матчах за свою национальную сборную до 19 лет, в которых отметился тремя забитыми мячами. Портал transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в один млн евро.