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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» предложит Шкриньяру новый контракт со значительным увеличением зарплаты

 
19 Августа 2022 • 20:11 Комментировать
Интер Милан
...
Специя
1.17 7.60 16.00
20.08 21:45

«Интер» намерен продлить контракт Милана Шкриньяра после окончательного отказа продавать игрока в «ПСЖ».

Как стало известно сегодня, руководство «нерадзурри» отклонило очередное предложение парижан, окончательно решив не продавать центрального защитника этим летом. По данным итальянской прессы, теперь «Интер» рассчитывает вступить в переговоры с 27-летним словаком по новому долгосрочному контракту. В случае согласия игрок будет зарабатывать более 6 млн евро в год.

Действующее соглашение Милана Шкриньяра с «Интером» истекает уже следующим летом. На счету центрбека более двухсот матчей за клуб.

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