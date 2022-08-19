«Интер» предложит Шкриньяру новый контракт со значительным увеличением зарплаты

«Интер» намерен продлить контракт Милана Шкриньяра после окончательного отказа продавать игрока в «ПСЖ».

Как стало известно сегодня, руководство «нерадзурри» отклонило очередное предложение парижан, окончательно решив не продавать центрального защитника этим летом. По данным итальянской прессы, теперь «Интер» рассчитывает вступить в переговоры с 27-летним словаком по новому долгосрочному контракту. В случае согласия игрок будет зарабатывать более 6 млн евро в год.

Действующее соглашение Милана Шкриньяра с «Интером» истекает уже следующим летом. На счету центрбека более двухсот матчей за клуб.