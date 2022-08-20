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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги: «Специя» - непростой соперник»

 
20 Августа 2022 • 03:48 Комментировать
Интер Милан
...
Специя
1.17 7.60 16.00
Через 17 ч. 27 мин.

Миланский «Интер» не без труда начал чемпионат Италии, победив в выездном матче «Лечче». Во втором туре «Интеру» предстоит сыграть дома со «Специей», но наставник «змей» Симоне Индзаги не считает предстоящий матч легкой прогулкой.

- Это, безусловно, будет тяжелый матч против команды, которая выиграла как в первом туре, так и в Кубке Италии. Готти - тренер со своим стилем, узнаваемым и выверенным, - цитирует Индзаги ITASportPress.

Встреча миланского «Интера» и «Специи» в рамках второго тура итальянской Серии А  начнется в субботу, в 21:45, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Специя
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ИНТЕР МИЛАН СПЕЦИЯ
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20.08  19:30 Торино ... Лацио 3.10 3.45 2.34
20.08  21:45 Сассуоло ... Лечче 1.77 4.05 4.20
20.08  21:45 Интер Милан ... Специя 1.25 6.80 11.00
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