Симоне Индзаги: «Специя» - непростой соперник»

Миланский «Интер» не без труда начал чемпионат Италии, победив в выездном матче «Лечче». Во втором туре «Интеру» предстоит сыграть дома со «Специей», но наставник «змей» Симоне Индзаги не считает предстоящий матч легкой прогулкой.

- Это, безусловно, будет тяжелый матч против команды, которая выиграла как в первом туре, так и в Кубке Италии. Готти - тренер со своим стилем, узнаваемым и выверенным, - цитирует Индзаги ITASportPress.

Встреча миланского «Интера» и «Специи» в рамках второго тура итальянской Серии А начнется в субботу, в 21:45, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.