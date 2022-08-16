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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» не отказался от планов на Шкриньяра

 
16 Августа 2022 • 02:21 Комментировать
Интер Милан
...
Специя
1.19 7.00 14.00
20.08 21:45

«Пари Сен-Жермен» всё ещё не вычеркнул Милана Шкриньяра из списка трансферных целей.

Главный тренер «Интера» заявил, что клуб не станет продавать ключевого центрального защитника. По утверждениям итальянских СМИ, к концу лета словак и вовсе подпишет новый контракт с «нерадзурри». Несмотря на всё это, как сообщает L’EQUIPE, Шкриньяр остаётся целью «ПСЖ». Клуб имеет договорённость с игроком и его агентом, но переговоры с «Интером» не прогрессируют уже несколько недель.

Действующее соглашение Милана Шкриньяра с «Интером» рассчитано до следующего года. По слухам, «Интер» требовал за центрбека около 70 млн евро.

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Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр Трансферы футбола - лето 2022
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