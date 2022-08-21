Кассано считает, что «Интер» и не пытался подписать Дибалу

Аргентинский нападающий Пауло Дибала покинул туринский «Ювентус» после семи лет службы клубу, его долгое время сватали в «Интер», но в итоге он оказался в «Роме». Бывший нападающий миланского клуба Антонио Кассано считает, что «Интер» всерьез и не интересовался личностью Дибалы. Более того, он не считает игрока сильным.

- Если ты силен, то в 29 лет «Ювентус» не отпустит тебя. «Интер» отказался от него, взял Лукаку. Дибала согласился на зарплату в пять миллионов, хотя хотел все десять. Я говорю еще со времен «Палермо» - ничего особенного в нем нет, потому им и не интересуются английские клубы, - цитирует Кассано ITASportPress.