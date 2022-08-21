Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Кассано считает, что «Интер» и не пытался подписать Дибалу

21 Августа 2022 • 15:37 Комментировать (1)
Интер Милан
3:0
Специя
окончен
 

Аргентинский нападающий Пауло Дибала покинул туринский «Ювентус» после семи лет службы клубу, его долгое время сватали в «Интер», но в итоге он оказался в «Роме». Бывший нападающий миланского клуба Антонио Кассано считает, что «Интер» всерьез и не интересовался личностью Дибалы. Более того, он не считает игрока сильным.

- Если ты силен, то в 29 лет «Ювентус» не отпустит тебя. «Интер» отказался от него, взял Лукаку. Дибала согласился на зарплату в пять миллионов, хотя хотел все десять. Я говорю еще со времен «Палермо» - ничего особенного в нем нет, потому им и не интересуются английские клубы, - цитирует Кассано ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Антонио Кассано Пауло Дибала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ivan_petrenko95
21 Августа 2022 в 16:52
ну наконец то хоть кто то это признал
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.08  19:30 Эмполи ... Фиорентина 3.80 3.85 1.90
21.08  19:30 Наполи ... Монца 1.35 5.30 8.50
21.08  21:45 Болонья ... Верона 2.20 3.45 3.35
21.08  21:45 Аталанта ... Милан 2.85 3.50 2.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Августа
15:51 · Италия. Серия А
Булыкин прокомментировал травму Миранчука
15:37 · Италия. Серия А
Кассано считает, что «Интер» и не пытался подписать Дибалу 1
14:27 · Россия. Премьер-лига
​В «Локомотиве» высказались на тему выплат за Миранчука
14:19 · Италия. Серия А
Стало известно, когда Миранчук вернётся на поле
13:30 · Италия. Серия А
«Сампдория» - «Ювентус»: прогноз на матч чемпионата Италии – 22 августа 2022
12:49 · Италия. Серия А
«Ювентус» может отказаться от Депая - у туринцев есть два запасных варианта
12:42 · Италия. Серия А
​«Рома» - «Кремонезе»: прогноз на матч чемпионата Италии – 22 августа 2022
11:58 · Италия. Серия А
Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч Серии А
08:29 · Италия. Серия А
«Наполи» усилился форвардом сборной Италии официально
08:14 · Италия. Серия А
«Барселона» отдаст Юмтити в аренду клубу Серии А
08:07 · Италия. Серия А
Звёздный нападающий близок к трансферу в «Ювентус» 1
06:46 · Италия. Серия А
Гасперини рассказал, что думает о «Милане»
00:40 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес: «Мы отлично поработали»
00:36 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Хотим забить больше, чем в прошлом году»
20 Августа
23:39 · Италия. Серия А
«Сассуоло» набрал первые очки, переиграв «Лечче»
Все новости
Рекомендуем