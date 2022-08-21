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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес: «Мы отлично поработали»

21 Августа 2022 • 00:40 Комментировать
Интер Милан
3:0
Специя
окончен
 

Забив два мяча в матче первого тура, миланский «Интер» провел еще три уже во втором туре - против «Специи». Первый из них забил аргентинский нападающий миланского клуба Лаутаро Мартинес. Он рассказал о своих эмоциях вследствие первого гола в сезоне.

- Это было прекрасно. Несмотря на то, что нам противостояла активная команда, практикующая прессинг, мы смогли отлично поработать. Шесть очков уже в кармане, но это лишь самое начало. Рад, что вернулся Лукаку. С ним все проще, и он также счастлив, - цитирует Мартинеса Sky Sports.

В третьем туре итальянского чемпионата Серии А миланский «Интер» сыграет в гостях с римским «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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окончен Удинезе 0:0 Салернитана 1.75 3.90 4.70
окончен Торино 0:0 Лацио 3.00 3.45 2.35
окончен Интер Милан 3:0 Специя 1.17 7.60 16.00
окончен Сассуоло 1:0 Лечче 1.77 4.05 4.20
21.08  19:30 Эмполи ... Фиорентина 3.75 3.85 1.90
21.08  19:30 Наполи ... Монца 1.38 4.90 7.90
21.08  21:45 Аталанта ... Милан 2.80 3.50 2.45
21.08  21:45 Болонья ... Верона 2.18 3.45 3.30
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