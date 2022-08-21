Лаутаро Мартинес: «Мы отлично поработали»

Забив два мяча в матче первого тура, миланский «Интер» провел еще три уже во втором туре - против «Специи». Первый из них забил аргентинский нападающий миланского клуба Лаутаро Мартинес. Он рассказал о своих эмоциях вследствие первого гола в сезоне.

- Это было прекрасно. Несмотря на то, что нам противостояла активная команда, практикующая прессинг, мы смогли отлично поработать. Шесть очков уже в кармане, но это лишь самое начало. Рад, что вернулся Лукаку. С ним все проще, и он также счастлив, - цитирует Мартинеса Sky Sports.

В третьем туре итальянского чемпионата Серии А миланский «Интер» сыграет в гостях с римским «Лацио».