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«Челси» захочет приобрести защитника «Интера», если продаст Алонсо в «Барселону»

 
16 Августа 2022 • 13:05 Комментировать (1)
Интер Милан
...
Специя
1.19 7.00 14.00
20.08 21:45
Лондонский «Челси» пока не исключает трансфер защитника миланского «Интера» Дензела Дюмфриса. По информации от издания La Gazzetta dello Sport, «пенсионеры» могут вернуться за нидерландцем, если оформят продажу защитника Маркоса Алонсо в каталонскую «Барселону».

Напомним, что «Интер» требует за Дюмфриса 35-40 миллионов евро. При этом «Челси» близок к тому, чтобы купить у «нерадзурри» другого игрока – молодого полузащитника Чезаре Касадеи за 15 миллионов евро.

Дюмфрис уже успел принять участие в первом туре Серии А, где на последних секундах принёс «Интеру» выездную победу 2:1 над «Лечче».

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Интер Милан Челси Дензел Дюмфрис Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (1)
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16 Августа 2022 в 13:09
В Челси только Лукаку можно вернуть.
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