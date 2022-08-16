«Челси» захочет приобрести защитника «Интера», если продаст Алонсо в «Барселону»

Лондонский «Челси» пока не исключает трансфер защитника миланского «Интера» Дензела Дюмфриса. По информации от издания La Gazzetta dello Sport, «пенсионеры» могут вернуться за нидерландцем, если оформят продажу защитника Маркоса Алонсо в каталонскую «Барселону».

Напомним, что «Интер» требует за Дюмфриса 35-40 миллионов евро. При этом «Челси» близок к тому, чтобы купить у «нерадзурри» другого игрока – молодого полузащитника Чезаре Касадеи за 15 миллионов евро.

Дюмфрис уже успел принять участие в первом туре Серии А, где на последних секундах принёс «Интеру» выездную победу 2:1 над «Лечче».