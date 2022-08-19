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«Интер» положил глаз на защитника «Челси»

 
19 Августа 2022 • 09:19 Комментировать
Интер Милан
...
Специя
1.18 7.30 15.00
20.08 21:45

Миланский «Интер» до конца трансферного окна может усилиться защитником лондонского «Челси» Трево Чалобой. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, англичанин является одним из вариантов для «нерадзурри» в центр обороны.

Чалоба наверняка покинет «Челси» этим летом на правах аренды. Футболист хочет получать больше игрового времени, что ему не может гарантировать главный тренер Томас Тухель, который и внедрил англичанина в основу в прошлом сезоне.

Альтернативными вариантами для «Интера» на позицию центрального защитника являются Мануэль Аканджи из дортмундской «Боруссии» и Франческо Ачерби из римского «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Трево Чалоба Трансферы футбола - лето 2022
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