«Интер» положил глаз на защитника «Челси»

Миланский «Интер» до конца трансферного окна может усилиться защитником лондонского «Челси» Трево Чалобой. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, англичанин является одним из вариантов для «нерадзурри» в центр обороны.

Чалоба наверняка покинет «Челси» этим летом на правах аренды. Футболист хочет получать больше игрового времени, что ему не может гарантировать главный тренер Томас Тухель, который и внедрил англичанина в основу в прошлом сезоне.

Альтернативными вариантами для «Интера» на позицию центрального защитника являются Мануэль Аканджи из дортмундской «Боруссии» и Франческо Ачерби из римского «Лацио».