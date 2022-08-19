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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» и «Лацио» обсуждают аренду Ачерби

 
19 Августа 2022 • 01:48 Комментировать
Торино
...
Лацио
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20.08 19:30

Центральный защитник «Лацио» Франческо Ачерби близок к переходу в «Интер» на правах аренды.

«Нерадзурри» находятся в поисках недорогих опций усиления центра обороны, а 34-летний итальянец уже согласовал с «Лацио» свой уход. Для облегчения сделки клубы переключились на вариант с арендой вместо планируемого ранее полноценного трансфера. По информации издания Sky Sport, переход футболиста сборной Италии может быть оформлен в ближайшие дни.

Франческо Ачерби намерен покинуть «Лацио» из-за конфликта с болельщиками римлян. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока «Милана» в 4 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Интер Милан Франческо Ачерби Трансферы футбола - лето 2022
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ТОРИНО ЛАЦИО
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