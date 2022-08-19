«Интер» и «Лацио» обсуждают аренду Ачерби

Центральный защитник «Лацио» Франческо Ачерби близок к переходу в «Интер» на правах аренды.

«Нерадзурри» находятся в поисках недорогих опций усиления центра обороны, а 34-летний итальянец уже согласовал с «Лацио» свой уход. Для облегчения сделки клубы переключились на вариант с арендой вместо планируемого ранее полноценного трансфера. По информации издания Sky Sport, переход футболиста сборной Италии может быть оформлен в ближайшие дни.

Франческо Ачерби намерен покинуть «Лацио» из-за конфликта с болельщиками римлян. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока «Милана» в 4 млн евро.