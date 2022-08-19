Каннаваро: «Де Кетеларе может стать новым Кака»

Бывшая звезда «Ювентуса», обладатель «Золотого мяча» в 2006 году защитник Фабио Каннаваро поделился своим мнением по поводу самых заметных приобретений в Серии А в нынешнем сезоне.

В частности, он высказался на тему возвращения бельгийского нападающего Ромелу Лукаку в миланский «Интер», а также приобретения Шарля де Кетеларе «Миланом».

- Лукаку силен, но не могу сказать, что его возвращение убедило меня. Но, с другой стороны, у «Интера» самый укомплектованный состав. Де Кетеларе? Я мало знаю о нем, но мне кажется, что для «Милана» Де Кетеларе может стать новым Кака, - цитирует Каннаваро La Gazzetta Dello Sport.