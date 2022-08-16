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Касадеи на этой неделе прибудет в Лондон и подпишет с «Челси» 6-летний контракт

 
16 Августа 2022 • 15:52 Комментировать
Интер Милан
...
Специя
1.19 7.00 14.00
20.08 21:45
Полузащитник миланского «Интера» Чезаре Касадеи очень близок к переходу в лондонский «Челси». По сведениям от журналиста Фабрицио Романо, «нерадзурри» уже приняли официальное предложение «синих» по трансферу. Сумма сделки составит 15 миллионов евро + 5 миллионов в виде бонусов.

Отмечается, что сам Касадеи также согласовал с «Челси» условия контракта, который будет рассчитан на 6 лет. Если верить источнику, итальянец на этой неделе прибудет в Лондон для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

В гонке за Касадеи «Челси» обошёл французскую «Ниццу» и «Сассуоло». Итальянец считается одним из самых перспективных молодых игроков у себя на родине.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Трансферы футбола - лето 2022 Чезаре Касадеи
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