Лукаку призывает защитника «Челси» перейти в «Интер»

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку подталкивает защитника «Челси» Трево Чалобу перебраться в стан «нерадзурри». Об этом сообщает журналист Низар Кинселла в социальных сетях.

Напомним, что Чалоба испытывает проблемы с игровым временем. Ситуация может усугубиться в случае прихода в команду Уэсли Фофана из «Лестера». В любом случае, «Челси» готов отпустить своего воспитанника в аренду на один год, а «Интер» как раз заинтересован в подобной сделке.

В прошлом сезоне Чалоба забил за «Челси» 3 гола в Английской премьер-лиге. Ранее футболист успел поиграть во Франции на правах аренды за «Лорьян».