«Челси» близок к подписанию молодого полузащитника «Интера»

Полузащитник «Интера» Чезаре Касадеи в ближайшее время может переехать в Англию.

На 19-летнего итальянца, считающегося восходящей звездой, также претендует французская «Ницца». По данным журналиста Джейкоба Стейнберга, «Челси» близок к тому, чтобы выиграть спор за Касадеи. Лондонцы сделают очередное предложение по хавбеку почти на 15 млн евро с уверенностью, что данная заявка будет принята «нерадзурри».

Чезаре Касадеи ещё не успел дебютировать в первой команде «Интера», но зарекомендовал себя на молодёжном уровне. Действующий контракт юного футболиста рассчитан до 2024 года.