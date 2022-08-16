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После продажи Касадеи «Интер» попытается купить защитника «Боруссии» Дортмунд

 
16 Августа 2022 • 09:58 Комментировать
Боруссия Д
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20.08 16:30
Продажа молодого полузащитника Чезаре Касадеи в «Челси» может помочь миланскому «Интеру» заполучить защитника дортмундской «Боруссии» Мануэля Аканджи. Об этом сообщает итальянский инсайдер Джанлука ди Марцио.

По сведениям источника, полученные за Касадеи 15-20 миллионов развяжут «нерадзурри» руки в борьбе за Аканджи. Игрок сборной Швейцарии является последней целью главного тренера Симоне Индзаги на остаток трансферного окна.

Напомним, что «Интеру» нужно приобрести центрального защитника на замену Андреа Раноккии, который этим летом ушёл свободным агентом в «Монцу».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Боруссия Дортмунд Мануэль Аканджи Трансферы футбола - лето 2022 Чезаре Касадеи
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БОРУССИЯ Д ВЕРДЕР
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