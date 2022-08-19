Шкриньяр не перейдёт в «ПСЖ», «Интер» снова отверг их предложение

Миланский «Интер» отверг предложение «ПСЖ» по трансферу Милана Шкриньяра. По информации инсайдера Фабрицио Романо, французский клуб предложил «нерадзурри» 50 миллионов евро плюс бонусы, но «Интер» это не устроило.

Источник сообщает, что итальянский клуб не намерен отпускать Шкриньяра, потому что он является ключевым футболистом команды. В ближайшее время «Интер» собирается предложить 27-летнему игроку новый долгосрочный трудовой договор, а его текущий контракт действует до конца сезона 2022/23.

В новом сезоне защитник провел один матч в Серии А. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.