Аллегри – о ничьей с «Сампдорией»: «В прошлом году было хуже»

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри концентрируется на положительных моментах.

В матче второго тура Серии А туринцы поделили очки с «Сампдорией» (0:0). В активе «бьянконери» теперь четыре набранных балла.

«Мы не пропустили ни одного гола за два матча. В первом тайме «Сампдория» была хороша, а после перерыва мы могли обернуть всё в свою пользу. Мы сильно провели второй тайм.

Очень жаль терять два очка, но такое начало – это гораздо лучше того, что было в прошлом году. Будем смотреть на вещи позитивно», – заявил Аллегри в послематчевом интервью.

В настоящий момент таблицу Серии А возглавляют «Наполи», «Интер» и «Рома», набравшие по шесть очков.