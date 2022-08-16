Стало известно, какую зарплату запросила мать Рабио у «Манчестер Юнайтед»

Адриен Рабио готов перебраться в «Манчестер Юнайтед» только на очень выгодных условиях.

Мать француза, представляющая интересы игрока на трансферном рынке, хотела видеть своего сына одним из самых высокооплачиваемых игроков манчестерского клуба, докладывает журналист Джейми Джексон. Требуемая зарплата Рабио превышает нынешний оклад многих ключевых игроков «красных дьяволов» – например, полузащитника Бруну Фернандеша, зарабатывающего порядка 240 тысяч фунтов стерлингов в неделю по текущему контракту.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего хавбека «Ювентуса» в 17 млн евро.