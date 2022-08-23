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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший игрок «Ювентуса»: «Эта команда ничего не выиграет»

 
23 Августа 2022 • 21:06 Комментировать
Сампдория
0:0
Ювентус
окончен

После двух туров чемпионата Италии поклонники «Ювентуса» уже пришли в уныние, несмотря на то, что четыре очка у команды есть. Такое ощущение у них возникло после матча с «Сампдорией», в котором «Юве» не смог ни забить, ни победить. Бывший футболист клуба Эудженио Факетти, выступавший за «Юве» в начале 60-х годов прошлого столетия, расстроен увиденным.

- Этот «Ювентус» не похож на команду, которая будет бороться за Скудетто. В первом тайме играли робко. Во втором подвигались минут двадцать, потом встали. С этими ребятами ничего не выиграешь. Пока что я бы поставил на «Интер», но очень хорошо и «Милан». «Рома» и «Наполи» чуть слабее, - считает Факетти, слова которого цитирует ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Эудженио Факетти Эудженио Корини Эудженио Фасчетти
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