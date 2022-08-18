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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри полагается на Костича после травм ди Марии и Погба

 
18 Августа 2022 • 17:55 Комментировать
Сампдория
...
Ювентус
5.80 4.00 1.58
22.08 21:45

Травмы Анхеля ди Марии и Поля Погба делают трансфер Филипа Костича из «Айнтрахта» ещё более значимым для «Ювентуса». Серб уже сыграл за «старую синьору» примерно полчаса в игре первого тура Серии А против «Сассуоло». Теперь, вероятно, Костич выйдет в основе туринской команды на игру с «Сампдорией» 22 августа.

Филип Костич способен играть как на фланге полузащиты, так и в качестве вингера. Это открывает для Массимилиано Аллегри разные варианты. La Gazzetta dello Sport говорит о том, что тренер «Ювентуса» может выбрать схему 4-3-3 с тройкой атаки в лице Костича, Куадрадо и Влаховича. Также Аллегри может использовать схему 4-4-2, при которой Костич и Куадрадо будут фланговыми хавбеками, а в атаке сыграют Влахович и Кин.

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Ювентус Филип Костич
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САМПДОРИЯ ЮВЕНТУС
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