«Ювентус» получил сообщение от «МЮ», что сделка по Рабио окончательно сорвалась

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио уже точно не перейдёт в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает журналист Фабрицио Ромнао, английский клуб прислал руководству «старой синьоры» письмо, в котором указано, что сделка по трансферу француза окончательно сорвалась.

Клубы были близки к оформлению перехода, но главной проблемой оказались требования футболиста по зарплате. Мать и по совместительству агент футболиста запросила слишком большую сумму, которую манкунианцы не захотели платить.

Напомним, что у Рабио остаётся год по контракту с «Ювентусом». Туринский клуб хотел бы избавиться от полузащитника до закрытия трансферного окна.