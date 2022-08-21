Аллегри: «Костич выйдет в старте в следующем матче»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри готов впервые выпустить новичка команды Филипа Костича с первых минут.

Серб дебютировал за «старую синьору» в матче первого тура против «Сассуоло», выйдя на замену по ходу второго тайма. В поединке с «Сампдорией» тренер планирует доверить 29-летнему вингеру место в стартовом составе.

«Костич сыграет в старте против «Сампдории», – поведал на пресс-конференции наставник туринцев. – Филип – умный игрок, наш клуб совершил отличное подписание. Ему ещё предстоит влиться в коллектив и получше узнать товарищей по команде, но это абсолютно нормально. Он хорошо проявил себя в матче с «Сассуоло», – заявил Аллегри.