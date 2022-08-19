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Чемпионат Италии. Серия А

Депай предъявил «Барселоне» последнее требование перед уходом в «Ювентус»

 
19 Августа 2022 • 20:58 Комментировать (1)
Реал Сосьедад
...
Барселона
3.30 3.60 2.15
21.08 23:00

Мемфис Депай близок к уходу из «Барселоны» – сторонам осталось урегулировать одну деталь.

Стороны почти договорились о расторжении контракта, что позволит «Ювентусу» подписать игрока в качестве свободного агента. По информации Tuttosport, лишь одна деталь отделяет Депая от ухода из «Барселоны» – требование выплатить зарплату, отложенную с прошлого сезона. Речь идёт о 2 млн евро, которые каталонский клуб должен 28-летнему голландцу.

Прошедшая кампания – первая для Мемфиса Депая в «Барселоне». Летом прошлого года нападающий пришёл из французского «Лиона» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
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РЕАЛ СОСЬЕДАД БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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ARTUR
19 Августа 2022 в 21:25
По меркам нынешних реалий сумма какая то детская..сманили парня теперь хотят схамылить какие то два ляма .
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