Депай предъявил «Барселоне» последнее требование перед уходом в «Ювентус»

Мемфис Депай близок к уходу из «Барселоны» – сторонам осталось урегулировать одну деталь.

Стороны почти договорились о расторжении контракта, что позволит «Ювентусу» подписать игрока в качестве свободного агента. По информации Tuttosport, лишь одна деталь отделяет Депая от ухода из «Барселоны» – требование выплатить зарплату, отложенную с прошлого сезона. Речь идёт о 2 млн евро, которые каталонский клуб должен 28-летнему голландцу.

Прошедшая кампания – первая для Мемфиса Депая в «Барселоне». Летом прошлого года нападающий пришёл из французского «Лиона» на правах свободного агента.