Ринкон готов дать бой своему бывшему клубу

Во втором туре стартовавшего чемпионата итальянской Серии А туринскому «Ювентусу» предстоит сразиться на выезде с проигравшей первый свой матч «Сампдорией», и бывший футболист туринцев Томас Ринкон, в 2017 году ставший первым венесуэльцем в составе «Ювентуса», не обещает легкой жизни подопечным Массимилиано Аллегри.

С этого года Ринкон защищает цвета «Сампдории».

- Они будут бороться за титул, конечно же. Я знаю эту команду. Но мы не являемся мальчиками для битья. Тем более у себя дома. Игры на «Марасси» ни для кого не станут прогулкой, обещаю, - цитирует футболиста ITASportPress.