После отказа от Рабио, «МЮ» обратил внимание на другого полузащитника «Ювентуса»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере ещё одного полузащитника туринского «Ювентуса». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «красным дьяволам» нравится кандидатура американца.

Маккенни был бы не против присоединиться к «Манчестер Юнайтед». Английский клуб пока не подавал официального запроса о доступности футболиста, но вполне может сделать это уже в ближайшее время.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» ранее не смог купить у «Ювентуса» хавбека Адриена Рабио. Между клубами всё было уже согласовано, но футболист попросил у манкунианцев слишком большую зарплату.