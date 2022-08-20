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Чемпионат Италии. Серия А

Дамсгор пообещал болеть за «Сампдорию»

 
20 Августа 2022 • 00:23 Комментировать
Сампдория
...
Ювентус
5.70 3.85 1.62
22.08 21:45

Датский полузащитник Миккель Дамсгор покинул «Сампдорию» после двух лет сотрудничества, из которых он реально отыграл лишь год, а второй пропустил из-за тяжелой травмы. В межсезонье Дамсгор перебрался в английский «Брентфорд», а «Сампдория» проиграла первый матч начавшегося сезона Серии А «Аталанте».

Во втором туре дорианцы сыграют с «Ювентусом» и Дамсгор пообещал болеть за свой бывший клуб.

- Хочу обратиться к бывшим одноклубникам, мы провели два года полных эмоций, вы все мне очень дороги, и я продолжаю поддерживать вас. Спасибо Генуе, в ней прекрасные тифози. Сейчас у меня новая страница, но вы навсегда останетесь со мной, в моей карьере, - написал футболист в социальных сетях.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Миккель Дамсгор
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САМПДОРИЯ ЮВЕНТУС
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