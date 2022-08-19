Пулишич привлёк внимание 4 клубов

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич интересен четырём клубам. По информации от журналиста Джеймса Олли, американец привлёк внимание «Манчестер Юнайтед», туринского «Ювентуса», мадридского «Атлетико» и «Ньюкасла».

Окружение футболиста намерено прояснить ситуацию с будущим Кристиана уже в ближайшее время. Американец хочет понять, насколько на него рассчитывает главный тренер Томас Тухель в «Челси».

Ранее сообщалось, что «пенсионеры» не прочь избавиться от Пулишича. Тем не менее, клуб хотел бы сделать это исключительно на постоянной основе. Также «Челси» не хочет отдавать игрока другим клубам АПЛ.