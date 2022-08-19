Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» рассматривает Милика в качестве альтернативы Депаю

 
19 Августа 2022 • 09:38 Комментировать
Марсель
...
Нант
1.57 4.20 5.60
20.08 22:00

«Ювентус» проявляет интерес к нападающему «Марселя» Аркадиушу Милику, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, 28-летний поляк рассматривается руководством туринцев в качестве альтернативы форварду «Барселоны» Мемфису Депаю на случай, если сделка по трансферу голландца будет сорвана. Ожидается, что переход Милика обойдётся «Ювентусу» в 10-15 миллионов евро.

Действующий контракт нападающего с «Марселем» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Польши в 16 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 Милик провёл 23 матча, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Марсель Аркадиуш Милик Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАРСЕЛЬ НАНТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Августа
09:38 · Италия. Серия А
«Ювентус» рассматривает Милика в качестве альтернативы Депаю
09:19 · Англия. Премьер-лига
«Интер» положил глаз на защитника «Челси»
08:56 · Италия. Серия А
«Болонья» подписала трансферную цель ЦСКА официально
08:51 · Италия. Серия А
«Салернитана» усилилась форвардом «Вильярреала»
07:32 · Италия. Серия А
Французский топ-клуб хочет купить Малиновского
06:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл нового форварда в Италии
05:17 · Италия. Серия А
Каннаваро: «Жаль, что такие игроки, как Ди Мария, приезжают лишь под конец карьеры»
03:57 · Италия. Серия А
Каннаваро: «Де Кетеларе может стать новым Кака»
03:08 · Италия. Серия А
«В последнее время он беспокоился только о своём имидже» - Каннаваро скептически относится к Погба
02:00 · Англия. Премьер-лига
Ди Марцио: «Манчестер Юнайтед» претендует на Лосано»
01:48 · Италия. Серия А
«Интер» и «Лацио» обсуждают аренду Ачерби
01:26 · Италия. Серия А
Каррера назвал фаворита Серии А
01:15 · Англия. Премьер-лига
Клуб Серии А опередил «Бетис» и «Барселону» в борьбе за Бельерина
18 Августа
22:49 · Италия. Серия А
«Наполи» пойдёт на уступки «ПСЖ» в вопросе трансфера Фабиана Руиса 1
21:30 · Италия. Серия А
«Милан» передумал подписывать футболиста «ПСЖ» 1
Все новости
Рекомендуем