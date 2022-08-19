«Ювентус» рассматривает Милика в качестве альтернативы Депаю

«Ювентус» проявляет интерес к нападающему «Марселя» Аркадиушу Милику, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, 28-летний поляк рассматривается руководством туринцев в качестве альтернативы форварду «Барселоны» Мемфису Депаю на случай, если сделка по трансферу голландца будет сорвана. Ожидается, что переход Милика обойдётся «Ювентусу» в 10-15 миллионов евро.

Действующий контракт нападающего с «Марселем» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Польши в 16 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 Милик провёл 23 матча, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.