«Марсель» вырвал победу над «Нантом» после удаления Жиго

В третьем туре Лиги 1 «Марсель» играл против «Нанта». Ничейный первый тайм сменился событийным вторым. На 70-й минуте Шансель Мбемба вывел хозяев вперед, после чего в течение пятиминутки они остались в меньшинстве после удаления Самуэля Жиго, пропустили с пенальти от Людовика Бласа и снова повели из-за автогола Николя Паллуа. В итоге «Марсель» довел-таки игру до победы (2:1) и вместе с «Лансом» возглавляет чемпионат Франции.