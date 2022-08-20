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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» вырвал победу над «Нантом» после удаления Жиго

20 Августа 2022 • 23:56 Комментировать
Марсель
2:1
Нант
окончен
 

В третьем туре Лиги 1 «Марсель» играл против «Нанта». Ничейный первый тайм сменился событийным вторым. На 70-й минуте Шансель Мбемба вывел хозяев вперед,  после чего в течение пятиминутки они остались в меньшинстве после удаления Самуэля Жиго, пропустили с пенальти от Людовика Бласа и снова повели из-за автогола Николя Паллуа. В итоге «Марсель» довел-таки игру до победы (2:1) и вместе с «Лансом» возглавляет чемпионат Франции.

Протокол игры  
Марсель2:1Нант
(1:0) М'Бемба Шансель70'  
  78'Блас Людовик (1:1)
(2:1) Паллуа Николя82'  
Пау Лопес  77'М'Бемба ШансельЖиго Самуэль  60'  77'Балерди Леонардо 65' (Юндер Дженгиз ( 65'Чалета-Цар Дуе 83') Клосс ЖонатанТавареш НунуРонжье Валентин  55'Верету ЖорданЖерсон Сантос 54' (Суарес Луис III ( 54') Гендузи Маттео 65' (Пайе Димитри ( 65') Санчес Алексис 65' (Колашинац Сеад ( 65')
Запасные: Бакамбу СедрикМилик АркадиушГуйе ПапРубен Бланко
Лафон АльбанКастеллетто Жан-ШарльЖиротто Андрей 87' (Дусе Лоанн ( 87') Паллуа НиколяФабио да Сильва 62' (Аппиа Деннис ( 62') Мерлин КвентинБлас ЛюдовикМутуссами СамуэльЧиривелья Педро 87' (Коко Маркус ( 87') Гессан Эванн  59' 62' (Мохамед Мостафа ( 62') Саймон Мозес
Запасные: Коршья СебастьенМанвелян ГорАши МохамедДескамп Реми
20 августа. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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окончен Монако 1:4 Ланс 1.75 4.00 4.50
окончен Марсель 2:1 Нант 1.58 4.20 5.60
21.08  14:00 Страсбург ... Реймс 1.75 3.55 5.10
21.08  16:00 Анже ... Брест 2.30 3.25 3.20
21.08  16:00 Монпелье ... Осер 2.07 3.60 3.40
21.08  16:00 Тулуза ... Лорьян 1.95 3.55 3.85
21.08  16:00 Клермон ... Ницца
21.08  18:05 Ренн ... Аяччо 1.40 4.60 8.50
21.08  21:45 Лилль ... ПСЖ 6.20 4.60 1.48
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