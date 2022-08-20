«Марсель» вырвал победу над «Нантом» после удаления Жиго

В третьем туре Лиги 1 «Марсель» играл против «Нанта». Ничейный первый тайм сменился событийным вторым. На 70-й минуте Шансель Мбемба вывел хозяев вперед, после чего в течение пятиминутки они остались в меньшинстве после удаления Самуэля Жиго, пропустили с пенальти от Людовика Бласа и снова повели из-за автогола Николя Паллуа. В итоге «Марсель» довел-таки игру до победы (2:1) и вместе с «Лансом» возглавляет чемпионат Франции.
Протокол игры
|(1:0) М'Бемба Шансель70'
|78'Блас Людовик (1:1)
|(2:1) Паллуа Николя82'
Пау Лопес• 77'М'Бемба Шансель•Жиго Самуэль 60'• 77'Балерди Леонардо65' (Юндер Дженгиз (65'•Чалета-Цар Дуе83') •Клосс Жонатан•Тавареш Нуну•Ронжье Валентин• 55'Верету Жордан•Жерсон Сантос54' (Суарес Луис III (54') •Гендузи Маттео65' (Пайе Димитри (65') •Санчес Алексис65' (Колашинац Сеад (65')
Запасные: Бакамбу Седрик•Милик Аркадиуш•Гуйе Пап•Рубен Бланко
Лафон Альбан•Кастеллетто Жан-Шарль•Жиротто Андрей87' (Дусе Лоанн (87') •Паллуа Николя•Фабио да Сильва62' (Аппиа Деннис (62') •Мерлин Квентин•Блас Людовик•Мутуссами Самуэль•Чиривелья Педро87' (Коко Маркус (87') •Гессан Эванн 59'62' (Мохамед Мостафа (62') •Саймон Мозес
Запасные: Коршья Себастьен•Манвелян Гор•Аши Мохамед•Дескамп Реми
20 августа. Стадион "Велодром" (Марсель).
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