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«Марсель» арендует защитника «Манчестер Сити»

 
16 Августа 2022 • 13:18 Комментировать
Марсель
...
Нант
1.57 4.15 5.60
20.08 22:00

Защитник «Манчестер Сити» Исса Каборе следующий сезон проведёт в «Марселе» на правах аренды, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, футболист сейчас находится во Франции, где уже успел пройти медосмотр для завершения своего перехода в «Марсель». По окончании срока арендного соглашения французский клуб сможет выкупить 21-летнего игрока за 20 миллионов евро.

Минувший сезон Каборе также провёл на правах аренды в «Труа», отметившись двумя результативными передачами в 32 проведённых матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Буркина-Фасо в 4 миллиона евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Труа Манчестер Сити Исса Каборе Трансферы футбола - лето 2022
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