«Марсель» арендует защитника «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Исса Каборе следующий сезон проведёт в «Марселе» на правах аренды, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, футболист сейчас находится во Франции, где уже успел пройти медосмотр для завершения своего перехода в «Марсель». По окончании срока арендного соглашения французский клуб сможет выкупить 21-летнего игрока за 20 миллионов евро.

Минувший сезон Каборе также провёл на правах аренды в «Труа», отметившись двумя результативными передачами в 32 проведённых матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Буркина-Фасо в 4 миллиона евро.