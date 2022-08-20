Байи ещё не согласовал личные условия с «Марселем»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи пока не договорился с «Марселем» об условиях контракта. Напомним, что ранее «провансальцы» согласовали с «красными дьяволами» аренду с правом выкупа за 10 миллионов евро.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, ивуариец сразу вылетит на медосмотр, как только согласует с клубом условия контракта. Байи хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» ещё с прошлой зимы.

Напомним, что Байи оказался на «Олд Траффорд» летом 2016 года, когда перешёл из «Вильярреала» в команду Жозе Моуринью. На игрока это трансферное окно также претендовала итальянская «Рома».