«Марсель» заплатит 10 миллионов евро за Байи

Стала известна сумма, которую заплатит «Марсель» за защитника «Манчестер Юнайтед» Эрика Байи в случае выкупа игрока.

Ранее сообщалось, что 28-летний ивуариец может перейти во французский клуб на правах аренды с опцией последующего выкупа.

По информации L'Equipe, сумма выкупа составит 10 миллионов евро. В данный момент продолжаются переговоры между «Марселем» и окружением футболиста.

Напомним, что за манкунианцев Байи выступает с 2016 года. Всего в составе «Манчестер Юнайтед» защитник провёл 113 матчей, забив один гол, а также отдав две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает Байи в 6 миллионов евро.