Экс-защитник «Спартака» дисквалифицирован во Франции

Бывший защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго, ныне выступающий в чемпионате Франции за «Марсель», наказан дисквалификацией за красную карточку, которую он получил в недавнем поединке против «Нанта» (2:1).

Как информирует пресс-служба Лиги 1, футболист пропустит следующий матч своей команды. Жиго не сможет помочь провансальцам в поединке против «Ниццы», который состоится 28 августа.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции защитник принял участие в трех матчах, в которых не отметился голевыми действиями. Срок действующего трудового договора 28-летнего футболиста с «Марселем» рассчитан до середины 2025 года.