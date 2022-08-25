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Чемпионат Франции. Лига 1

Экс-защитник «Спартака» дисквалифицирован во Франции

 
25 Августа 2022 • 07:00 Комментировать
Марсель
2:1
Нант
окончен

Бывший защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго, ныне выступающий в чемпионате Франции за «Марсель», наказан дисквалификацией за красную карточку, которую он получил в недавнем поединке против «Нанта» (2:1).

Как информирует пресс-служба Лиги 1, футболист пропустит следующий матч своей команды. Жиго не сможет помочь провансальцам в поединке против «Ниццы», который состоится 28 августа.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции защитник принял участие в трех матчах, в которых не отметился голевыми действиями. Срок действующего трудового договора 28-летнего футболиста с «Марселем» рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Самуэль Жиго
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