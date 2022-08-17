Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Итальянские папарацци заметили Аллегри в компании новой спутницы

 
17 Августа 2022 • 21:42 Комментировать
Сампдория
...
Ювентус
5.70 3.90 1.60
22.08 21:45

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри нашел себе новую пассию после того, как закончился его пятилетний роман с Амброй Анджолини. Пара уже собиралась жить вместе в Турине, но, по каким-то причинам, именно тогда между ними пробежала черная (или черно-белая, как цвета «Ювентуса») кошка.

Сейчас же, как сообщает La Gazzetta Dello Sport, Аллегри заметили на Сардинии в компании Нины Баррези - предпринимательницы, основавшей консалтинговое агентство в области менеджмента.

Во втором туре итальянского чемпионата Серии А туринский «Ювентус» сразится в Генуе с местной «Сампдорией», игра состоится 22 августа.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САМПДОРИЯ ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
22:29 · Италия. Серия А
Вьери: «Интер» - самый сильный клуб чемпионата»
21:42 · Италия. Серия А
Итальянские папарацци заметили Аллегри в компании новой спутницы
20:48 · Италия. Серия А
В Италии в целях экономии энергии предлагают отменить вечерние матчи
20:34 · Италия. Серия А
Раньери ответил, почему не возвращается на работу
18:58 · Италия. Серия А
Раньери оценил игру топ-клубов Италии
18:00 · Италия. Серия А
Навас всё ближе к «Наполи»
15:34 · Италия. Серия А
«Наполи» сделал новое предложение по Распадори
15:25 · Италия. Серия А
​Кокорина допустили к тренировкам с «Фиорентиной»
15:17 · Англия. Премьер-лига
Ндомбеле скоро станет игроком итальянского топ-клуба 1
14:13 · Италия. Серия А
Спаллетти – о де Лаурентисе: «Он действительно очень жёсткий президент»
13:49 · Англия. Премьер-лига
Малиновский интересен топ-клубу АПЛ, но есть одна проблема
12:41 · Германия. Бундеслига
«Рома» заинтересована в защитнике «Боруссии» Аканджи
12:15 · Италия. Серия А
Берарди продлил контракт с «Сассуоло» до 2027 года
11:30 · Италия. Серия А
Петржела: «Не пошёл бы с Кокориным в казино, он невезучий» 1
11:28 · Италия. Серия А
«Рома» снова попытается продлить контракт с Дзаньоло
Все новости
Рекомендуем