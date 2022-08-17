Итальянские папарацци заметили Аллегри в компании новой спутницы

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри нашел себе новую пассию после того, как закончился его пятилетний роман с Амброй Анджолини. Пара уже собиралась жить вместе в Турине, но, по каким-то причинам, именно тогда между ними пробежала черная (или черно-белая, как цвета «Ювентуса») кошка.

Сейчас же, как сообщает La Gazzetta Dello Sport, Аллегри заметили на Сардинии в компании Нины Баррези - предпринимательницы, основавшей консалтинговое агентство в области менеджмента.

Во втором туре итальянского чемпионата Серии А туринский «Ювентус» сразится в Генуе с местной «Сампдорией», игра состоится 22 августа.