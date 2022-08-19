«В последнее время он беспокоился только о своём имидже» - Каннаваро скептически относится к Погба

Бывшая звезда «Ювентуса», обладатель «Золотого мяча» в 2006 году защитник Фабио Каннаваро скептически относится к новобранцу туринского клуба - Полю Погба. Он не уверен в том, что французский полузащитник мотивирован на тяжелую работу, которая предстоит «Ювентусу» для возвращения на вершину хотя бы итальянского футбола.

- Как игрок, Погба импонирует мне. Но в последние годы я не узнавал его. Он больше заботился о своем имидже. А таким образом на вершину не взойти. Впрочем, давайте надеяться, что он захочет доказать обратное, - цитирует Каннаваро итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.