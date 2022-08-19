Каннаваро: «Жаль, что такие игроки, как Ди Мария, приезжают лишь под конец карьеры»

Бывший защитник туринского «Ювентуса» и итальянской сборной Фабио Каннаваро, в 2006 году выигравший «Золотой мяч» и ставший чемпионом мира, оценил приобретения «старой синьоры».

Каннаваро, как мы уже сообщали, скептически относится к Полю Погба, но, с другой стороны, он полон похвал в адрес другого новобранца - аргентинского форварда Анхеля ди Марии.

- «Ювентус» усилился, и Ди Мария - это надежный вариант получить качество. Он очень силен. Одно лишь расстраивает - что такие игроки приезжают в Италию лишь в конце своей карьеры, - цитирует Каннаваро итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.