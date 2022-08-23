Наставник «Сампдории» доволен ничьей с «Ювентусом»

В матче второго тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» потерял первые очки в сезоне, сыграв вничью с чемпионом Италии 1991 года - «Сампдорией». Во втором тайме «Ювентусу» удалось было забить победный гол усилиями Влаховича и Рабио, но его отменили из-за офсайда у сербского форварда.

Марко Джампаоло, наставник «Сампдории», прокомментировал события игры.

- Очень интенсивный матч, мои ребята все время были начеку. Игра была очень жесткой и требовательной, под ее конец осталось очень мало сил у футболистов. Но мы добились очень хорошего результата, что вселяет в нас уверенность, - цитирует наставника «Сампдории» ITASportPress.