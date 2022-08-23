Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Наставник «Сампдории» доволен ничьей с «Ювентусом»

 
23 Августа 2022 • 05:31 Комментировать
Сампдория
0:0
Ювентус
окончен

В матче второго тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» потерял первые очки в сезоне, сыграв вничью с чемпионом Италии 1991 года - «Сампдорией». Во втором тайме «Ювентусу» удалось было забить победный гол усилиями Влаховича и Рабио, но его отменили из-за офсайда у сербского форварда.

Марко Джампаоло, наставник «Сампдории», прокомментировал события игры.

- Очень интенсивный матч, мои ребята все время были начеку. Игра была очень жесткой и требовательной, под ее конец осталось очень мало сил у футболистов. Но мы добились очень хорошего результата, что вселяет в нас уверенность, - цитирует наставника «Сампдории» ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сампдория Марко Джампаоло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Августа
06:31 · Англия. Премьер-лига
Тухель нашёл нового звёздного нападающего для «Челси»
05:31 · Италия. Серия А
Наставник «Сампдории» доволен ничьей с «Ювентусом»
02:08 · Италия. Серия А
«Ювентус» согласовал подписание нового нападающего
00:22 · Италия. Серия А
Аллегри – о ничьей с «Сампдорией»: «В прошлом году было хуже»
22 Августа
23:50 · Италия. Серия А
«Ювентус» не смог забить в Генуе
23:33 · Италия. Серия А
Ди Канио: «Ювентус» не должен подписывать Депая»
23:24 · Италия. Серия А
Моуринью: «Дибала, Абрахам и Дзаньоло ещё забьют свои голы»
23:11 · Италия. Серия А
«Рома» потеряла из-за травмы второго важного игрока за два дня
23:10 · Италия. Серия А
Моуринью и «Рома» полюбили счёт 1:0
21:56 · Россия. Премьер-лига
Моро согласовал детали контракта с «Болоньей»
21:40 · Италия. Серия А
«Рома» с минимальным счетом одолела дерзкого новичка Серии А
21:15 · Италия. Серия А
«Сампдория» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:00 · Италия. Серия А
«Рома» - «Кремонезе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
18:18 · Италия. Серия А
Юмтити прилетит в Лечче уже во вторник
17:34 · Италия. Серия А
Итальянское издание: «Переход Депая в «Ювентус не состоится» 1
Все новости
Рекомендуем