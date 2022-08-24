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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано - об игре «Ювентуса»: «Сампдория» на их фоне как «Барселона»

 
24 Августа 2022 • 06:32 Комментировать
Сампдория
0:0
Ювентус
окончен

Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался об игре туринского «Ювентуса» против генуэзской «Сампдории» (0:0) в поединке второго тура чемпионата Италии.

«Игроки «Ювентуса» не могу сделать три подряд точных паса вперед. На их фоне «Сампдория» смотрелась как «Барселона». Влахович практически вообще не касался мяча. Невозможно смотреть на их игру», - передает слова Антонио Italian Football TV.

Напомним, что в стартовом туре Серии А «старая синьора» отпраздновала победу над «Сассуоло» со счетом 3:0. Следующий матч туринцы проведут против «Ромы» 27 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Антонио Кассано
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