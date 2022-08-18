Ван Дейк – о матче против «МЮ»: «Нам будет непросто»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался о предстоящей встрече с «Манчестер Юнайтед» в рамках Английской премьер-лиги.

«Нас ждёт тяжёлая выездная игра, но я надеюсь, что в наш состав вернутся некоторые травмированные игроки, и мы сможем подойти к матчу с боевым настроем, – цитирует голландца Liverpool Echo. – В последние годы мы испытывали некоторые проблемы в гостях против «Манчестер Юнайтед», но в прошлом сезоне нам удалось добиться отличного результата.

Они неудачно начали сезон, но и про нас можно сказать то же самое – эта битва будет интересной. «Манчестер Юнайтед» – хорошая команда с качественными футболистами.

Этот матч – идеальная возможность для них реабилитироваться, однако мы сосредоточены на себе и продолжаем усердную подготовку», – отметил ван Дейк.