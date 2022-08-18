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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Дейк – о матче против «МЮ»: «Нам будет непросто»

 
18 Августа 2022 • 20:30 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
5.30 4.30 1.58
22.08 22:00

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался о предстоящей встрече с «Манчестер Юнайтед» в рамках Английской премьер-лиги.

«Нас ждёт тяжёлая выездная игра, но я надеюсь, что в наш состав вернутся некоторые травмированные игроки, и мы сможем подойти к матчу с боевым настроем, – цитирует голландца Liverpool Echo. – В последние годы мы испытывали некоторые проблемы в гостях против «Манчестер Юнайтед», но в прошлом сезоне нам удалось добиться отличного результата.

Они неудачно начали сезон, но и про нас можно сказать то же самое – эта битва будет интересной. «Манчестер Юнайтед» –  хорошая команда с качественными футболистами.

Этот матч – идеальная возможность для них реабилитироваться, однако мы сосредоточены на себе и продолжаем усердную подготовку», – отметил ван Дейк.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Виргил Ван Дейк
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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