Роналду может начать встречу против «Ливерпуля» на скамейке запасных

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может начать встречу третьего тура АПЛ против «Ливерпуля» на скамейке запасных. Новость об этом сообщает Sky Sports.

Как отмечает источник, место игрока на поле может занять Антони Марсьяль.

Встреча третьего тура чемпионата Англии сезона 2022/2023 между «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпулем» состоится 22 августа, на стадионе «Олд Траффорд». LiveResult.Ru проведет прямую текстовую трансляцию матча.

«Ливерпуль» в двух стартовых матчах добыл два очка, с которыми располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, а «Манчестер Юнайтед» с «баранкой» в графе «набранные очки» идет на 19-м месте.