Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду может начать встречу против «Ливерпуля» на скамейке запасных

 
22 Августа 2022 • 19:17 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
1 5.00 X 4.20 2 1.63
Через 2 ч. 14 мин.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может начать встречу третьего тура АПЛ против «Ливерпуля» на скамейке запасных. Новость об этом сообщает Sky Sports.

Как отмечает источник, место игрока на поле может занять Антони Марсьяль.

Встреча третьего тура чемпионата Англии сезона 2022/2023 между «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпулем» состоится 22 августа, на стадионе «Олд Траффорд». LiveResult.Ru проведет прямую текстовую трансляцию матча.

«Ливерпуль» в двух стартовых матчах добыл два очка, с которыми располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, а «Манчестер Юнайтед» с «баранкой» в графе «набранные очки» идет на 19-м месте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Апл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
22.08  22:00 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 5.00 4.20 1.63
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Августа
19:43 · Англия. Премьер-лига
Каземиро прибыл на «Олд Траффорд» перед игрой «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем»
19:17 · Англия. Премьер-лига
Роналду может начать встречу против «Ливерпуля» на скамейке запасных
18:38 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Арсенала» Пепе переходит в «Ниццу»
18:35 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо заступился за Фреда
18:24 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш – об игре с «Ливерпулем»: «Нет лучше матча, чтобы прийти в себя» 1
17:55 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о «Ливерпуле»: «Обыгрывать можно даже самые лучшие команды» 1
17:15 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Вест Хэм» полностью согласовали трансфер Эмерсона
17:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не продаст Киру Уолш в «Барселону»
17:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» договорился с «Барселоной» о переходе Обамеянга 2
16:54 · Англия. Премьер-лига
Реднапп назвал победителя в матче «Манчестер «Юнайтед» - «Ливерпуль» 2
16:49 · Англия. Премьер-лига
Уткин — о переходе Каземиро в «МЮ»: «Для Роналду это серьёзный аргумент — можно вместе пресс покачать» 2
16:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может вернуть Морату в АПЛ
16:32 · Англия. Премьер-лига
Райт: «Если бы не «Ливерпуль», АПЛ было бы неинтересно смотреть»
16:32 · Англия. Премьер-лига
​Кулушевски рассказал о работе с Конте
16:30 · Англия. Премьер-лига
Каземиро заявил, что перешел в «Манчестер Юнайтед» не из-за денег
Все новости
Рекомендуем